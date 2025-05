Após crise do IOF, governo detalha cortes no Orçamento e divulga PIB

A semana será agitada em Brasília pela divulgação de índices econômicos e o detalhamento dos cortes no Orçamento anunciados pelo governo. No cenário político, destaque para os depoimentos de testemunhas de defesa dos acusados pela tentativa de golpe de Estado.

A equipe econômica do governo vai divulgar os detalhes do congelamento de R$ 31,3 bilhões do Orçamento na sexta-feira. Os ministros da área devem discriminar quais áreas e projetos terão congelamento de verbas e quais terão contingenciamento. O anúncio dos cortes foi ofuscado na quinta-feira pela polêmica sobre a elevação do IOF sobre investimentos no exterior, revogada após críticas do mercado e divisões dentro do governo.

No mesmo dia, a Primeira Turma do STF ouve testemunhas de defesa de Jair Bolsonaro no âmbito da investigação da tentativa de golpe de Estado. Entre os depoimentos está previsto o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O STF também ouve durante a semana testemunhas de Augusto Heleno e Anderson Torres.