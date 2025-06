Em meio a pressão dos EUA, STF retoma julgamento das redes sociais

No cenário econômico, o Banco Central lança na quarta-feira o Pix Automático. A nova função vai facilitar pagamentos recorrentes a empresas, porque permite o agendamento de despesas periódicas. E também termina o prazo para os ministérios indicarem à equipe econômica do governo as despesas bloqueadas e contingenciadas no âmbito do corte do Orçamento anunciado há duas semanas.

No esporte, o técnico Carlo Ancelotti faz sua estreia com a seleção brasileira na quinta-feira em partida contra o Equador, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Veja outros destaques da semana:

SEGUNDA, 2

STF ouve depoimento de senador Rogério Marinho na ação penal sobre golpe e também deve liberar a íntegra dos vídeos dos depoimentos já realizados.

Sorteios dos confrontos das Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil.

TERÇA, 3