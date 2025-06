BC decide taxa de juros em meio a escalada do confronto entre Israel e Irã

O mundo inicia a semana de olho na escalada da violência no Oriente Médio, depois que Israel bombardeou o território iraniano e assassinou cientistas e autoridades militares do país. O Irã revidou, e a ofensiva já entrou no seu quarto dia. Até a manhã deste domingo, o confronto já tinha matado 14 pessoas em Israel e 80 no Irã.

A escalada do conflito também fez com que a ONU adiasse por tempo indeterminado a conferência, convocada por Arábia Saudita e França, para discutir a criação de um Estado Palestino.

No Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne para definir a taxa de juros do país em meio às incertezas globais provocadas pela guerra comercial iniciada por Trump e agravadas pela crise no Oriente Médio. Analistas do mercado financeiro se dividem entre os que acreditam no fim do atual ciclo de alta, com a manutenção da Selic em 14,75% ao ano, e os que preveem mais uma elevação, de 0,25% ponto percentual. Os Estados Unidos também definem os juros na quarta-feira.