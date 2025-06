Apreensão com ataque dos EUA ao Irã domina o cenário internacional

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou neste domingo que "diplomacia não é mais uma opção" e anunciou que embarcaria hoje mesmo para Moscou para ter "conversas sérias" com o presidente Vladimir Putin. A Rússia condenou "veementemente" a ofensiva dos EUA e chamou a ação de "irresponsável" e de "grave violação do direito internacional".

A China também "condenou firmemente" os ataques e pediu a Israel um cessar-fogo; a ONU declarou que a ofensiva americana é uma "escalada perigosa". Ministros das Relações Exteriores da União Europeia debaterão a situação nesta segunda-feira.

No Brasil, o STF realiza na terça-feira acareações entre Mauro Cid e Braga Netto; e Anderson Torres e Freire Gomes no âmbito do processo que investiga a tentativa de golpe de Estado após a eleição de Lula, em 2022. As acareações foram solicitadas pelas defesas de Anderson Torres e de Braga Netto na fase de diligências adicionais.

No Legislativo a semana só começa na quarta-feira por conta do feriado de São João, e está prevista, no Senado, a votação do projeto que abre novas vagas para deputados. No mesmo dia, o Banco Central divulga ata da última reunião do Copom, que elevou mais uma vez a taxa de juros básica do país na semana passada, com indicativos de como o comitê deverá agir na próxima reunião.

No Esporte, o Mundial de Clubes tem a última rodada da fase de grupos e realiza, no fim de semana, as partidas das oitavas de final. Veja outros destaques da semana:

SEGUNDA, 23