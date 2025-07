PT elege presidente em meio a crise e debate sobre os rumos do partido

O PT realiza hoje eleições para escolher o novo presidente, em meio a um debate sobre o reposicionamento do partido e depois de oito anos de gestão de Gleisi Hoffmann. O candidato do presidente Lula, o ex-ministro Edinho Silva, é favorito. O resultado da eleição deve sair amanhã.

Também nesta segunda, os principais chefes de Estado dos países do Brics - grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã - estarão no Rio de Janeiro para os dois últimos dias da reunião de cúpula do bloco. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, em declaração final da reunião, o Brics irá condenar os recentes ataques contra o Irã, mas sem mencionar nem Israel nem Estados Unidos, os países responsáveis pelos ataques.

Em Brasília, a expectativa da semana é pela movimentação no plenário da Câmara na queda de braço que o Legislativo trava com o Executivo depois que o governo acionou o STF contra a derrubada do decreto do IOF. Os deputados ameaçam colocar em pauta, na quarta-feira, o projeto que pede anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro.