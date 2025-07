Reação a tarifas de Trump, IOF e isenção de IR no centro da agenda

O governo federal encomendou para esta semana uma pesquisa de opinião pública para nortear a comunicação e as medidas a serem adotadas pelo governo depois que Donald Trump anunciou, na semana passada, uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros. A carta do presidente americano insinuou que o motivo da taxação é o processo do STF contra Jair Bolsonaro, e, segundo reportagem da Folha de S.Paulo, a estratégia do governo é justamente associar Bolsonaro à imagem de Trump, como símbolo da injustiça social e do desrespeito à soberania.

O governo já gravou novas peças publicitárias, fez novas postagens nas redes sociais enfatizando a necessidade de exigir respeito ao povo brasileiro e, partir desta semana, o presidente Lula já deverá dar mais entrevistas com foco em convencer que, ao falar em desfavorecidos, não se refere apenas aos beneficiários de programas sociais, mas a todo o povo brasileiro.

Enquanto isso, o governo terá que travar outra batalha interna contra o Congresso Nacional para resolver o impasse em torno da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), suspensa temporariamente pelo STF. Na quinta-feira, o Supremo realiza uma audiência de conciliação entre o Executivo e o Legislativo para tentar resolver a questão.