Governo corre contra o tempo para tentar evitar tarifas em 1º de agosto

Com o início do recesso parlamentar, a movimentação em Brasília nas próximas semanas deve ser em torno das medidas a serem adotadas para lidar com as tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos, previstas para entrarem em vigor no dia 1º de agosto - daqui a menos de duas semanas. O que se comenta nos bastidores é que o governo já trata a cobrança como certa.

Segundo reportagem da BBC Brasil, o governo ainda não descartou a possibilidade de negociação, mas vê o adiamento da cobrança como improvável e pretende manter sua atuação em três pilares: manutenção das negociações formais; sensibilização de políticos e empresários americanos sobre impactos da medida; e preparação para eventual retaliação.

Em meio a essa crise diplomática com os EUA, o presidente Lula viaja hoje para o Chile para participar de um encontro em defesa da democracia e em busca de soluções para enfrentar o avanço das fake news e da ultradireita no mundo. As reuniões serão realizadas a partir de amanhã e terão a participação ainda do presidente chileno, Gabriel Boric, do líder da Espanha, Pedro Sánchez, e dos presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e do Uruguai, Yamandú Orsi.