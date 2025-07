Brasil tenta últimas cartadas antes da tarifação de Trump

Todas as atenções da semana estarão voltadas para as últimas tentativas de negociar a cobrança da taxa de 50% sobre produtos brasileiros, imposta por Donald Trump para tentar salvar a pele de Jair Bolsonaro no Supremo, e prevista para entrar em vigor nesta sexta-feira. Uma comitiva de oito senadores brasileiros viajou ontem para Washington para tentar negociar uma alternativa.

Enquanto isso, no Brasil, o governo apresenta, na segunda-feira, o plano de contingência elaborado por diversos ministérios. Na última quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adiantou que o plano tem propostas "de todo o tipo, inclusive linha de crédito".

Neste cenário de incertezas econômicas, os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos definem o novo patamar da taxa de juros em mais uma 'super quarta'. O Copom divulga na quarta a nova taxa Selic. A expectativa do mercado é de estabilidade, com previsão de que a Selic permaneça em 15% ao ano no Brasil, e o juro americano se mantenha no intervalo de 4,25% a 4,50%.