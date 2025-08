Tarifaço entra em vigor, e governo deve anunciar medidas compensatórias

Entra em vigor na próxima quarta-feira a tarifa de 50% para produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos. O decreto de Donald Trump foi assinado no dia 30 de julho e previa o início da cobrança em sete dias a partir daquela data.

Apesar de o governo americano ter retirado do decreto quase 700 produtos brasileiros, o governo segue em negociações para amenizar a cobrança e, ao mesmo tempo, a equipe econômica trabalha nas medidas internas para lidar com ela. O presidente Lula só deve anunciar o pacote de medidas depois que as tarifas entrarem em vigor.

Ainda no campo econômico, o Banco Central divulga na terça a ata da última reunião do Comitê de Política Econômica, que decidiu por manter a taxa de juros básica do país em 15% ao ano. O documento deve informar como o Copom deve se comportar nas próximas reuniões, sinalizando em que patamar os juros devem fechar o ano.