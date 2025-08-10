Semana tem expectativa sobre punição a bolsonaristas do motim no Congresso

O Congresso Nacional retoma os trabalhos após a volta do recesso parlamentar ter sido atrapalhada na semana passada por um motim organizado por deputados bolsonaristas, em protesto contra a decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A expectativa da semana será em torno da decisão sobre uma eventual punição dos parlamentares.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, condenou o motim e defendeu, na sexta-feira, a punição dos responsáveis. Em seguida, encaminhou para a Corregedoria da Casa as denúncias contra os deputados envolvidos na ocupação, e 14 deles poderão ter seus mandatos suspensos ou cassados.

Enquanto isso, a pauta deve avançar com a provável votação do projeto que modifica o Imposto de Renda. Na terça-feira, Arthur Lira almoça com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo para discutir o projeto que isenta da cobrança de IR quem ganha até R$ 5.000 mensais.