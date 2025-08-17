Assine UOL
Câmara analisa projeto sobre crianças nas redes e BC divulga prévia do PIB

Carolina Juliano
Influenciador e youtuber Felca denuncia pornografia infantil na internet e redes sociais
Influenciador e youtuber Felca denuncia pornografia infantil na internet e redes sociais Imagem: Divulgação/YouTube

A Câmara dos Deputados pode votar nesta semana o projeto de lei que define regras para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. Há a expectativa de que o plenário vote a urgência para a tramitação na terça-feira e já comece a discutir o projeto na quarta. A urgência ocorre após as denúncias feitas contra o influenciador Hytallo Santos, que agora está sendo investigado por explorar imagens de crianças e adolescentes nas redes sociais.https://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?id=1654482&o=nodehttps://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?id=1654482&o=node

Na segunda-feira, o Banco Central divulga o IBC-Br, índice considerado a prévia do PIB do país. Embora a expectativa do mercado para o crescimento do PIB em 2025 se mantenha em 2,21%, na última prévia, divulgada em julho, o índice apresentou queda de 0,7%.

O presidente Lula assina na terça-feira o decreto que regulamenta a TV 3.0, que será a nova geração da tecnologia de televisão aberta e gratuita brasileira, com mais interatividade e qualidade. Antes disso, na segunda, recebe o presidente do Equador, Daniel Noboa, e, na quinta, viaja para a Colômbia, onde participa de encontro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica.

No Esporte, o destaque é o Mundial de Ginástica Rítmica que será realizado no Rio de Janeiro, de 20 a 24 de agosto. É a primeira vez que a competição ocorre na América do Sul e há brasileiras brigando por medalha. E a Libertadores da América realiza os jogos de volta das oitavas de final, com seis clubes brasileiros ainda na disputa. Veja outros destaques:

SEGUNDA, 18

  • Lula recebe, em Brasília, o presidente do Equador, Daniel Noboa.
  • Começam as inscrições para o Vestibular Fuvest 2026.
  • Governo envia resposta contra investigação dos EUA sobre o Pix.
  • BC divulga IBC-Br, a prévia do PIB do país.

TERÇA, 19

  • Lula participa, em Brasília, no lançamento TV 3.0, tecnologia com mais interatividade e qualidade de imagem e som na TV aberta.
  • Reunião de líderes na Câmara dos Deputados.
  • Comissão de Assuntos Econômicos do Senado realiza audiência com Simone Tebet para falar da eficiência dos subsídios tributários, financeiros e creditícios da União.
  • Câmara pode votar projeto de proteção às crianças na internet.
  • Câmara dos Deputados instala comissão especial que vai debater o projeto que regulamenta transporte por aplicativo.
  • Câmara dos Deputados instala subcomissão que vai debater a escala de trabalho 6x1.
  • Jogos da Libertadores:
    19h - Velez Sarsfield x Fortaleza
    21h30 - São Paulo x Atlético Nacional
    21h30 - Racing x Peñarol
  • Copa Sul-Americana:
    21h30 - Fluminense x América de Cali

QUARTA, 20

  • Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar o novo código eleitoral.
  • Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados debate impactos das tarifas impostas pelos EUA. Entre os convidados estão os ministros da Fazenda, MDIC, Relações Exteriores e Agricultura.
  • Jogos da Libertadores:
    19h - Estudiantes x Cerro Porteño
    21h30 - Internacional x Flamengo

QUINTA, 21

  • Lula viaja para a Colômbia, onde participa de encontro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica.
  • Jogos da Libertadores:
    19h - LDU x Botafogo
    21h30 - River Plate x Libertad
    21h30 - Palmeiras x Universitario
  • Copa Sul-Americana:
    19h - Godoy Cruz x Atlético-MG

SEXTA, 22

  • 24º Fórum Empresarial Lide, no Rio, com André Mendonça, Alexandre de Moraes e governadores Cláudio Castro, Ronaldo Caiado, Gladson Cameli, Paulo Dantas, Renato Casagrande e Fátima Bezerra.
  • Fim do prazo para plenário virtual do STF decidir sobre caso em que a deputada federal Carla Zambelli perseguiu, armada, um homem em São Paulo.
  • IBGE divulga Pnad por amostra de domicílios contínua com dados sobre características gerais dos domicílios e moradores.
  • Limite para a Receita Federal divulgar os contemplados no 4º lote de restituição do IR

