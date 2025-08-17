Câmara analisa projeto sobre crianças nas redes e BC divulga prévia do PIB

A Câmara dos Deputados pode votar nesta semana o projeto de lei que define regras para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. Há a expectativa de que o plenário vote a urgência para a tramitação na terça-feira e já comece a discutir o projeto na quarta. A urgência ocorre após as denúncias feitas contra o influenciador Hytallo Santos, que agora está sendo investigado por explorar imagens de crianças e adolescentes nas redes sociais.

Na segunda-feira, o Banco Central divulga o IBC-Br, índice considerado a prévia do PIB do país. Embora a expectativa do mercado para o crescimento do PIB em 2025 se mantenha em 2,21%, na última prévia, divulgada em julho, o índice apresentou queda de 0,7%.

O presidente Lula assina na terça-feira o decreto que regulamenta a TV 3.0, que será a nova geração da tecnologia de televisão aberta e gratuita brasileira, com mais interatividade e qualidade. Antes disso, na segunda, recebe o presidente do Equador, Daniel Noboa, e, na quinta, viaja para a Colômbia, onde participa de encontro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica.