Reportagem

Reunião ministerial discutirá ruídos nas políticas externa e interna

Carolina Juliano
Lula e ministros durante última troca nas pastas de seu governo
Lula e ministros durante última troca nas pastas de seu governo Imagem: Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo

O presidente Lula convocou para a próxima terça-feira a segunda reunião ministerial do ano com seu governo e a expectativa é de que o tema central seja como o país está reagindo às tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Além disso, o presidente quer melhorar a articulação política e discutir ruídos na política interna, como conflitos com a presidência do União Brasil, partido que integra a base governista.

No Congresso Nacional, três temas de interesse do governo estarão em pauta. Na terça, a CPMI que vai investigar os desvios ilegais em benefícios do INSS deve votar requerimentos solicitando servidores da CGU, da PF e do próprio INSS para auxiliar nas investigações e, na quinta, vota o plano de trabalho. A oposição ocupou os dois principais cargos da comissão.

Também nesta semana deve ir ao plenário para ser discutido e votado o projeto que isenta do pagamento de Imposto de Renda quem recebe até R$ 5.000 por mês; e as comissões da Câmara realizam audiência sobre 'adultização' das crianças na internet. O influenciador Felca, cujas denúncias acenderam esse debate, é um dos convidados, ainda sem presença confirmada.

No cenário econômico, o IBGE divulga na terça o IPCA-15, a prévia da inflação do mês de agosto, e o mercado também estará de olho nos dados sobre o PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre, que serão divulgados na quinta.

No STF, destaque para a continuação do julgamento que analisa recurso da defesa do ex-jogador Robinho que pede a sua libertação. Ele foi condenado a 9 anos de prisão pela Justiça da Itália pelo envolvimento no estupro de uma mulher, em 2013. Os ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes já votaram para manter a prisão de Robinho, e na sexta-feira Gilmar Mendes votou pela soltura.

No Esporte, a semana começa com o técnico Carlo Ancelotti convocando, na segunda, a seleção brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na quarta e na quinta ocorrem os primeiros jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Veja outros destaques:

SEGUNDA, 25

  • Lula recebe visita do presidente da República Federal da Nigéria, Bola Tinubu.
  • Plenário virtual do STF deve seguir com julgamento que analisa recurso da defesa do ex-jogador Robinho que pede a sua libertação.
  • O Santos apresenta seu novo treinador, o argentino Juan Pablo Vojvoda.
  • O técnico Carlo Ancelotti convoca a seleção brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
  • Corinthians realiza eleições para escolher novo presidente.

TERÇA, 26

  • Lula realiza reunião ministerial para discutir, entre outras coisas, política internacional com as sanções dos Estados Unidos e ruídos na política interna.
  • CMPI do INSS deve votar requerimentos solicitando servidores da CGU, da PF e do próprio INSS para auxiliar nas investigações.
  • Na Câmara, reunião de líderes define a pauta da semana e projeto que modifica o Imposto de Renda deve ter andamento.
  • Comissões da Câmara têm audiência sobre adultização das crianças e o influenciador Felca é um dos convidados, ainda sem presença confirmada.
  • IBGE divulga IPCA-15, a prévia da inflação do mês de agosto.

QUARTA, 27

  • Lula assina decreto da TV 3.0, tecnologia com mais interatividade e qualidade de imagem e som na TV aberta.
  • Subcomissão dos presos em 8 de Janeiro da Câmara realiza audiência para discutir violações de direitos e o blogueiro Allan dos Santos deve participar.
  • Começa o Festival de Cinema de Veneza.
  • Jogos das quartas de final da Copa do Brasil:
    19h30 - Atlético-MG x Cruzeiro
    21h30 - Athletico x Corinthians
    21h30 - Vasco x Botafogo

QUINTA, 28

  • Lula recebe visita do presidente do Panamá, José Raul Mulino.
  • Lula faz reunião com governadores dos estados da Amazônia, Cerrado e Pantanal para mobilização de enfrentamento à temporada de incêndios.
  • CPMI do INSS deve votar o plano de trabalho.
  • EUA divulgam desempenho do PIB do 2º trimestre.
  • Ministério do Trabalho divulga dados de emprego do Caged do mês de julho.
  • IBGE libera estimativas da população brasileira
  • Audiência inicial de instrução do caso dos 17 PMs acusados de envolvimento na morte do delator do PCC Vinícius Gritzbach.
  • Jogo da Copa do Brasil:
    19h30 - Bahia x Fluminense

SEXTA, 29

  • Lula participa do lançamento da seleção do Novo PAC Mobilidade e visita obras em Contagem (MG).
  • Receita paga 4º lote de restituição do Imposto de Renda.

DOMINGO, 30

  • Pelo Mundial de Fórmula 1 os pilotos disputam o Grande Prêmio da Holanda.

