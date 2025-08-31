Começa na terça o julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado
As atenções da semana estarão voltadas para Brasília com o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus do chamado núcleo crucial da trama golpista. Todos são acusados de tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula, eleito em 2022. Serão realizadas três sessões nesta semana, duas na terça-feira e uma na manhã de quarta. O julgamento começa com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, e depois se manifestam o procurador-geral da República e os advogados dos réus.
O julgamento atrai a atenção do mundo todo. Na semana passada, a revista britânica The Economist publicou uma matéria de capa sobre o processo contra Jair Bolsonaro, indicando que o Brasil dá uma "lição aos EUA de maturidade democrática". O governo americano, por sua vez, acompanhará o julgamento de perto e se prepara para reagir com mais sanções "em tempo real" contra o Brasil, segundo a colunista do UOL Mariana Sanches.
No cenário econômico, o IBGE divulga também na terça-feira o desempenho do PIB do país no segundo trimestre do ano. No primeiro trimestre, a atividade econômica cresceu 1,4% em relação ao trimestre anterior, e 2,9% na comparação anual. As expectativas para o PIB do segundo trimestre, no entanto, são de desaceleração.
Na quinta-feira, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços faz outra divulgação importante, com os dados da balança comercial brasileira de agosto, o primeiro levantamento após os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos serem sobretaxados em 50%.
Na Câmara dos Deputados há a expectativa de votação nesta semana do projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5.000. O projeto é uma bandeira de campanha do presidente Lula e o governo tem pressionado a Casa pela aprovação, mas parlamentares avaliam que talvez não haja clima para a votação com o julgamento de Bolsonaro no STF.
No Esporte, a seleção brasileira de futebol entra em campo com o primeiro elenco escolhido totalmente pelo técnico Carlo Ancelotti. O Brasil enfrenta o Chile na quinta-feira em mais uma rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Veja outros destaques:
SEGUNDA, 1º
- CPMI do INSS realiza audiência com o advogado Eli Cohen, que ajudou a revelar as fraudes no instituto.
TERÇA, 2
- Primeiro dia de julgamento do núcleo central da trama golpista, na 1ª Turma do STF.
- IBGE divulga desempenho do PIB no segundo trimestre do ano.
- Conselho de Ética da Câmara instaura processos contra 11 deputados acusados de ferir o decoro parlamentar.
QUARTA, 3
- Segundo dia de julgamento do núcleo central da trama golpista, na 1ª Turma do STF.
- Comissão geral da Câmara se reúne para debater a proposta da reforma administrativa.
QUINTA, 4
- Presidente Lula viaja para Belo Horizonte, onde participa do lançamento do programa Gás do Povo.
- Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulga primeira balança comercial após a sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os EUA.
- Pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo:
20h30 - Uruguai x Peru
20h30 - Colômbia x Bolívia
20h30 - Paraguai x Equador
20h30 - Argentina x Venezuela
21h30 - Brasil x Chile
DOMINGO, 7
- Lula acompanha do desfile de 7 de Setembro em Brasília.
- Pelo Mundial de Fórmula 1 os pilotos disputam o Grande Prêmio da Itália.
