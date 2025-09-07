Assine UOL
Julgamento de Bolsonaro entra na reta final

Carolina Juliano
Colaboração para o UOL
Imagem: Rosinei Coutinho/STF

O Supremo Tribunal Federal retoma na terça-feira o julgamento do núcleo principal da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, e define até sexta se os réus são culpados ou inocentes. Jair Bolsonaro e outros sete são acusados de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Para serem condenados, precisam receber o voto de três ministros da Primeira Turma do STF.

Na sessão de terça, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, deve proferir o seu voto. Na quarta e na quinta os demais ministros irão votar, analisando cada um dos oito réus, declarando-os culpados ou inocentes. Se culpados, serão definidos por quais crimes. A definição das eventuais penas está prevista para sair só na sexta-feira.

No cenário econômico, o IBGE divulga a inflação do mês de agosto. A expectativa do mercado é de desaceleração. A prévia da inflação medida pelo IPCA-15 registrou deflação em agosto, com queda de 0,14% no índice. Segundo analistas, o resultado é reflexo das tarifas de 50% impostas pelos EUA a produtos brasileiros, que provocaram uma contenção da atividade econômica.

No Congresso Nacional, a comissão mista instalada para investigar os descontos ilegais de benefícios do INSS ouve o ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi na segunda-feira. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ouve testemunhas do caso Carla Zambelli.

No esporte, a seleção brasileira de futebol entra em campo para o último jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida será contra a Bolívia, na terça-feira. E a Copa do Brasil realiza, na quarta e na quinta, os jogos das quartas de final. Veja outros destaques:

SEGUNDA, 8

  • CPMI do INSS ouve o ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi.
  • IBGE apresenta proposta inédita para o mapeamento das Áreas Verdes Urbanas no Brasil.

TERÇA, 9

  • STF retoma o julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus do processo que apura a tentativa de golpe de Estado depois da eleição de Lula. A sessão deve ter o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo.
  • Lula viaja para participar de três eventos em Manaus: inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, início das obras de interligação de infovias, e entrega de obra do cabo subfluvial.
  • Abertura da Assembleia Geral da ONU de 2025, em Nova York. Os chefes de Estado só chegam para o debate geral no fim do mês, de 23 a 29 de setembro.
  • Seleção brasileira de futebol enfrenta a Bolívia, às 20h30, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
  • Outros jogos das Eliminatórias Sul-Americanas:
    20h - Equador x Argentina
    20h30 - Peru x Paraguai
    20h30 - Venezuela x Colômbia
    20h30 - Chile x Uruguai
QUARTA, 10

  • STF continua o julgamento da trama golpista, com voto dos ministros.
  • IBGE divulga inflação ao consumidor do mês de agosto.
  • Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ouve testemunhas do caso Carla Zambelli: às 10h, Walter Delgatti Neto e às 14h tem Michel Spiero.
  • Jogos das quartas de final da Copa do Brasil:
    19h - Fluminense x Bahia
    21h30 - Corinthians x Athletico

QUINTA, 11

  • Julgamento de Bolsonaro e outros sete réus da trama golpista terá sessão extra no STF, provavelmente com últimos votos dos ministros.
  • Estados Unidos divulgam inflação ao consumidor do mês de agosto.
  • Jogos das quartas da Copa do Brasil:
    19h30 - Cruzeiro x Atlético-MG
    21h30 - Botafogo x Vasco

SEXTA, 12

  • Último dia do julgamento de Bolsonaro e demais réus da trama golpista. Se condenados, os réus terão suas penas definidas.
DOMINGO, 14

  • Final do Brasileirão Feminino de futebol entre Corinthians e Cruzeiro, às 10h30.

