Assine UOL
Pra começar a semana

Pra começar a semana

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Lula e Trump estarão juntos pela primeira vez na Assembleia Geral da ONU

Carolina Juliano
Colaboração para o UOL
Imagem
Imagem: Evaristo Sá e Andrew Caballero Reynolds/AFP

O presidente Lula viaja hoje para Nova York para participar da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. É a primeira visita dele aos Estados Unidos após o Brasil sofrer sanções econômicas do governo de Donald Trump.

Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar na abertura do Debate Geral e a expectativa é em torno do teor do discurso e Lula, que deve repercutir as pressões que o Brasil vem sofrendo por conta do julgamento dos responsáveis pela tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Não há previsão de Lula e Trump se encontrarem, mas o presidente brasileiro participará de uma série de outras reuniões na ONU. Já na segunda, irá à conferência sobre a Palestina, convocada por França e Arábia Saudita; na terça tem um encontro sobre o clima com o secretário-geral António Guterres e outras autoridades. Antes de voltar ao Brasil, na quarta, Lula ainda participa do encontro "Defesa da Democracia", que vai reunir líderes mundiais para fortalecer o multilateralismo e para o qual Donald Trump não foi convidado.

Em Brasília, após a votação da urgência para a apreciação do projeto da anistia na semana passada, o relator, deputado Paulinho da Força, deve apresentar o novo texto - que será focado na redução das penas dos condenados pelos atos golpistas - na sessão de quarta-feira. Há a expectativa também de que os deputados coloquem em votação o projeto da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

No Judiciário, o ministro Luís Roberto Barroso encerra, na quinta, seu mandato como presidente do Supremo Tribunal Federal. Edson Fachin assumirá o cargo no dia 29.

No esporte ocorrem os jogos decisivos das quartas de final da Libertadores da América - com São Paulo, Palmeiras e Flamengo brigando por uma vaga - e da Copa Sul-Americana, com Fluminense e Atlético-MG ainda na disputa. Veja outros destaques:

SEGUNDA, 22

  • Lula participa, em Nova York, de conferência sobre a Palestina, convocada por França e Arábia Saudita.
  • CPMI do INSS ouve Rubens Oliveira Costa, da Vênus Consult. Assessoria Empresarial SA.
  • Cerimônia da Bola de Ouro. Quatro jogadores brasileiros estão na lista de indicados: Raphinha e Vinicius Júnior, entre os 30 indicados na categoria masculina, e Marta e Amanda Gutierres entre as mulheres.

TERÇA, 2

Continua após a publicidade
  • Lula discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.
  • Lula participa de encontro sobre clima com secretário-geral da ONU António Guterres e outras autoridades.
  • Reunião de líderes na Câmara define a pauta da semana e a expectativa é que seja pautado o projeto que isenta do pagamento de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais.
  • Conselho de Ética da Câmara instaura processo de cassação de Eduardo Bolsonaro.
  • Copa Sul-Americana:
    21h30 - Fluminense X Lanús

QUARTA, 24

  • Lula participa em Nova York de encontro "Defesa da Democracia", que reúne líderes mundiais para fortalecer o multilateralismo. O presidente retorna à noite para o Brasil.
  • Paulinho da Força deve apresentar e discutir o novo texto da anistia, que ele agora chama de "texto da dosimetria".
  • Libertadores da América:
    21h30 - Palmeiras X River Plate
  • Copa Sul-Americana:
    19h - Atlético-MG X Bolívar
    21h30 - Once Caldas X Independiente Del Valle

QUINTA, 25

  • IBGE divulga IPCA-15, a prévia da inflação de setembro.
  • EUA divulgam desempenho do PIB no segundo trimestre.
  • Última sessão com José Roberto Barroso na Presidência do STF.
  • Libertadores da América:
    19h - São Paulo X LDU
    21h30 - Estudiantes X Flamengo
  • Copa Sul-Americana:
    21h30 - Universidad de Chile X Alianza Lima

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.