Lula e Trump estarão juntos pela primeira vez na Assembleia Geral da ONU

O presidente Lula viaja hoje para Nova York para participar da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. É a primeira visita dele aos Estados Unidos após o Brasil sofrer sanções econômicas do governo de Donald Trump.

Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar na abertura do Debate Geral e a expectativa é em torno do teor do discurso e Lula, que deve repercutir as pressões que o Brasil vem sofrendo por conta do julgamento dos responsáveis pela tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Não há previsão de Lula e Trump se encontrarem, mas o presidente brasileiro participará de uma série de outras reuniões na ONU. Já na segunda, irá à conferência sobre a Palestina, convocada por França e Arábia Saudita; na terça tem um encontro sobre o clima com o secretário-geral António Guterres e outras autoridades. Antes de voltar ao Brasil, na quarta, Lula ainda participa do encontro "Defesa da Democracia", que vai reunir líderes mundiais para fortalecer o multilateralismo e para o qual Donald Trump não foi convidado.