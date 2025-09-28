STF sob nova direção, Lula no Pará e dados que mexem com a economia
A semana começa marcada pela posse de Edson Fachin como presidente do STF, com Alexandre de Moraes como vice. O tribunal terá agenda carregada nos próximos dias: julgamentos no plenário físico e virtual vão tratar de temas que vão da promoção de juízes ao vínculo de motoristas de aplicativos.
Em Brasília, a pauta legislativa gira em torno do projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, previsto para votação na quarta-feira, além da discussão do plano Brasil Soberano em comissão mista. Lula participa em Brasília da 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres e, no fim da semana, cumpre agendas no Pará, incluindo visita às obras da COP30 em Belém.
No campo econômico, destaque para a divulgação dos dados de inflação, emprego e produção industrial no Brasil, além de indicadores relevantes nos Estados Unidos e na Europa.
No exterior, continuam os discursos e encontros paralelos da Assembleia Geral da ONU, manifestações em várias capitais e eleições na Europa.
Na cultura, estreias de filmes e séries movimentam cinemas e plataformas de streaming. No esporte, semana cheia: Brasileirão, Champions League, Libertadores Feminina, Mundial Sub-20, Fórmula 1 e UFC.
Veja os principais destaques:
SEGUNDA, 29/9
Economia:
8h - FGV divulga IGP-M (set/25)
8h25 - BC divulga relatório Focus
8h30 - Estatísticas monetárias e de crédito (ago/25)
9h - Relatório Firmus com expectativas de empresas não financeiras
14h30 - Caged (ago/25)
Política e Judiciário:
16h - Posse de Edson Fachin (STF)
16h - CPMI do INSS ouve Fernando dos Santos e Carlos Roberto Ferreira Lopes
Lula participa da 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres
STF (plenário virtual) analisa prisão de investigados e concessões florestais
Protesto na Alesp contra vetos de Tarcísio
Tarcísio visita Bolsonaro em Brasília
Esportes:
Brasileirão - 20h: São Paulo x Ceará
Paulista Feminino - 17h: RB Bragantino x Realidade Jovem
Mundial Sub-20 - 17h: França x África do Sul
Inglês - 16h: Everton x West Ham
TERÇA, 30/9
Economia:
Receita paga último lote da restituição do IR 2025
Ministério do Planejamento detalha bloqueio de R$ 1,4 bilhão
3h - Reino Unido divulga PIB (2T25).
8h30 - Estatísticas fiscais (ago/25)
9h - IBGE divulga taxa de desemprego (ago/25)
10h15 - FGV divulga incerteza econômica (set/25)
11h - EUA: confiança do consumidor (set/25)
Política:
Reunião de líderes na Câmara define pauta da semana
14h30 - Comissão da MP 1.309 (plano Brasil Soberano)
Esportes:
Brasileirão - 21h30: Atlético-MG x Juventude
Champions League - Real Madrid, Internazionale, Chelsea, Atlético de Madri, Liverpool, Bayern e outros em campo
QUARTA, 1º/10
Economia:
6h - Zona do Euro divulga inflação ao consumidor (set/25)
Política e Judiciário:
Câmara deve votar projeto de isenção do IR
14h - Ministra Macaé Evaristo apresenta agenda de Direitos Humanos
STF julga vínculos empregatícios de motoristas de aplicativos
Esportes:
15h - Convocação da Seleção Brasileira para amistosos contra Coreia do Sul e Japão
Brasileirão - Palmeiras x Vasco; Internacional x Corinthians; Botafogo x Bahia; Santos x Grêmio
Mundial Sub-20 - Brasil x Marrocos; Argentina x Austrália
Champions League - Barcelona x PSG; Arsenal x Olympiacos; Borussia Dortmund x Athletic Bilbao e outros
Cultura:
Estreia de Fortuna (Apple TV)
QUINTA, 2/10
Economia:
5h - Fipe divulga inflação em SP (set/25)
6h - Zona do Euro divulga taxa de desemprego (ago/25)
9h30 - EUA divulgam pedidos de seguro-desemprego
10h - IBGE divulga fluxos de turistas nacionais (2024)
Política e Judiciário:
STF julga critérios de promoção de juízes
STF discute direito ao silêncio na prisão
Lula visita a Ilha de Marajó (PA)
Esportes:
Libertadores Feminina - 16h: Corinthians x Independiente Del Valle; 20h: ADIFFEM x Ferroviária
Brasileirão - Vitória x Ceará; Fortaleza x São Paulo; Flamengo x Cruzeiro
Paulista Feminino - 17h: Santos x RB Bragantino
Mundial Sub-20 - EUA x França
Cultura:
Estreias no cinema - Coração de Lutador - The Smashing Machine, Goat, Malês, Os Estranhos: Capítulo 2
Estreia de Vermelho Sangue (Globoplay)
SEXTA, 3/10
Economia:
7h - Zona do Euro divulga inflação ao produtor (ago/25)
9h - IBGE divulga produção industrial (ago/25)
9h30 - EUA: taxa de desemprego e payroll (set/25)
Política:
Lula visita obras da COP30 em Belém (PA)
Esportes:
Fórmula 1 - GP de Singapura (treinos livres)
Libertadores Feminina - 20h: São Paulo x San Lorenzo
Cultura:
Estreias na Netflix - Monstro: A História de Ed Gein e Steve
FIM DE SEMANA
Sábado, 4/10:
UFC 320 - Poatan x Ankalaev 2
Fórmula 1 - treino classificatório em Singapura
Brasileirão - Corinthians x Mirassol; Fluminense x Atlético-MG
Mundial Sub-20 - Espanha x Brasil
Domingo, 5/10:
Fórmula 1 - GP de Singapura.
Brasileirão - São Paulo x Palmeiras, Bahia x Flamengo, Vasco x Vitória
Libertadores Feminina - Corinthians x Always Ready; Alianza Lima x Ferroviária
