STF sob nova direção, Lula no Pará e dados que mexem com a economia

A semana começa marcada pela posse de Edson Fachin como presidente do STF, com Alexandre de Moraes como vice. O tribunal terá agenda carregada nos próximos dias: julgamentos no plenário físico e virtual vão tratar de temas que vão da promoção de juízes ao vínculo de motoristas de aplicativos.

Em Brasília, a pauta legislativa gira em torno do projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, previsto para votação na quarta-feira, além da discussão do plano Brasil Soberano em comissão mista. Lula participa em Brasília da 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres e, no fim da semana, cumpre agendas no Pará, incluindo visita às obras da COP30 em Belém.

No campo econômico, destaque para a divulgação dos dados de inflação, emprego e produção industrial no Brasil, além de indicadores relevantes nos Estados Unidos e na Europa.