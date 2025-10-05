STF julga Ferrogrão, sai dado de inflação e o mundo relembra o 7 de outubro

A semana começa com o governo e o Congresso em movimento simultâneo: enquanto o Planalto tenta destravar medidas econômicas e consolidar programas sociais, o STF volta a julgar a Ferrogrão, um projeto bilionário do agronegócio que opõe interesses ambientais e logísticos.

O tribunal também discute a aplicação do Estatuto do Idoso a contratos antigos de planos de saúde. No Legislativo, as MPs 1.303 e 1.309, que mexem com crédito e orçamento, voltam à pauta, junto de debates sobre a regulamentação de trabalhadores por aplicativo.

Na economia, a semana é densa: IPCA e inflação da construção (quinta), inflação ao produtor e indústria regional (sexta), além de novos dados do mercado de trabalho nos EUA e das atas do Federal Reserve.

Lá fora, terça marca dois anos do ataque do Hamas e, na quarta, a Justiça argentina anuncia o veredito sobre o atentado contra Cristina Kirchner.