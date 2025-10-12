Governo busca alternativa para aumentar a arrecadação após derrubada de MP

A semana será marcada pelas articulações do governo federal em busca de uma alternativa para compensar a derrubada do projeto que previa o aumento de impostos em substituição ao texto que previa o aumento do IOF. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou a viagem que faria aos Estados Unidos para participar da reunião anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial e cumprirá agendas em Brasília.

O presidente Lula começa a semana em Roma, na Itália, onde participa da abertura do Fórum Mundial da Alimentação, mas retorna amanhã mesmo a Brasília e deve se reunir com a equipe econômica na quarta para discutir as alternativas que garantam o aumento da arrecadação.

O Senado Federal começa a discutir também na quarta outro projeto de interesse do governo, que prevê a isenção da cobrança de Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000 mensais. Fernando Haddad será recebido pela Comissão de Assuntos Econômicos para tratar do tema.