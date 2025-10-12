Governo busca alternativa para aumentar a arrecadação após derrubada de MP
A semana será marcada pelas articulações do governo federal em busca de uma alternativa para compensar a derrubada do projeto que previa o aumento de impostos em substituição ao texto que previa o aumento do IOF. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou a viagem que faria aos Estados Unidos para participar da reunião anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial e cumprirá agendas em Brasília.
O presidente Lula começa a semana em Roma, na Itália, onde participa da abertura do Fórum Mundial da Alimentação, mas retorna amanhã mesmo a Brasília e deve se reunir com a equipe econômica na quarta para discutir as alternativas que garantam o aumento da arrecadação.
O Senado Federal começa a discutir também na quarta outro projeto de interesse do governo, que prevê a isenção da cobrança de Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000 mensais. Fernando Haddad será recebido pela Comissão de Assuntos Econômicos para tratar do tema.
Ainda em Brasília, a CPMI do INSS realiza oitivas com o ex-presidente do INSS Alessandro Antonio Stefanutto e o ex-diretor do instituto André Paulo Félix Fidelis. E o Supremo Tribunal Federal retoma, em duas sessões na terça e outra na quarta, o julgamento dos acusados de tentativa de golpe do chamado 'núcleo das fake news'.
No cenário internacional, a expectativa é de que Hamas e Israel continuem a cumprir o que foi acordado no cessar-fogo assinado pelas duas partes, com a libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos, além do recuo de tropas da Faixa de Gaza.
Em Washington, uma semana após receber ajuda financeira dos Estados Unidos, que comprou pesos da Argentina e prometeu ainda uma ajuda de US$ 20 bilhões ao país, Javier Milei e Donald Trump se encontram na Casa Branca na terça-feira. O presidente argentino enfrenta uma crise política e de popularidade após denúncias de corrupção no governo envolvendo a sua irmã.
No Esporte, a seleção brasileira de futebol realiza mais um amistoso na terça-feira, contra o Japão, e Corinthians e Ferroviária disputam a semifinal da Libertadores feminina. Se vencer o Deportivo Cali hoje, o São Paulo também estará na outra semifinal. Veja outros destaques:
SEGUNDA, 13
- Presidente Lula participa da abertura do Fórum Mundial da Alimentação, em Roma.
- CPMI do INSS realiza oitivas com o ex-presidente do INSS Alessandro Antonio Stefanutto e o ex-diretor do instituto André Paulo Félix Fidelis.
- Academia Sueca de Ciências anuncia o vencedor do Prêmio Nobel de Economia.
TERÇA, 14
- Em duas sessões, STF retoma julgamento de ações sobre tentativa de golpe com núcleo das fake news.
- Comissão de Assuntos Econômicos do Senado recebe o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar do PL da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais.
- Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, participa de audiência pública sobre a PEC da Segurança Pública na Câmara
- 7h30 (horário de Brasília) - Seleção brasileira de futebol realiza amistoso contra o Japão.
- Os presidentes da Argentina, Javier Milei, e dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontram na Casa Branca para discutir ajuda financeira.
QUARTA, 15
- STF tem segundo dia do julgamento do núcleo das fake News na trama golpista.
- Presidente Lula deve se reunir com ministros para tratar das alternativas à derrota da MP do IOF.
QUINTA, 16
- Banco Central divulga IBC-Br, a prévia do PIB do mês de agosto.
- Geraldo Alckmin participa, em Nova Delhi, de encontro que reúne empresários brasileiros e indianos na 'Missão Institucional e Empresarial à Índia'.
SEXTA, 17
- IBGE divulga pesquisa sobre trabalho em plataformas digitais em 2024.
SÁBADO, 18
- Pilotos disputam corrida sprint do GP dos EUA de Fórmula 1.
- Libertadores feminina
16h - Disputa 3º lugar
20h - Final
DOMINGO, 19
- Pelo Mundial de Fórmula 1 os pilotos disputam o Grande Prêmio dos Estados Unidos.
