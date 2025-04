Sede da COP30, Belém prega sustentabilidade ‘pra gringo ver’

Enquanto essas áreas passam a ser requalificadas, temos bairros periféricos - que concentram a maioria da população negra - seguindo em uma situação precária e sendo reféns da parte da moeda que ninguém quer ver.

Apesar dos discursos de sustentabilidade e inclusão social, essas obras têm um modus operandi pautado na manutenção de desigualdades em Belém. Por exemplo, a Vila da Barca, uma das maiores favelas de palafitas da América Latina, vai receber os resíduos do sistema de esgotamento sanitário da Nova Doca, no bairro do Reduto - um dos mais ricos da capital.

A vila também tem sido o local de descarte de detritos (lama e entulhos) das obras em curso na Doca. Os moradores reclamam do descaso, da falta de saneamento e infraestrutura na comunidade com mais de 7 mil habitantes.

Outro empreendimento controverso é a avenida Liberdade, ou "Eco Rodovia Liberdade", que conecta a avenida Perimetral (Belém) e a Alça Viária (Marituba). A obra busca melhorar a mobilidade urbana na região metropolitana, mas o projeto impacta diretamente o Quilombo de Abacatal, no interior do município de Ananindeua - na rota de construção da avenida.

Os moradores falam da falta de diálogo com a comunidade e expressam a preocupação com os impactos socioambientais que serão sentidos com a abertura da estrada.

Isso não é uma novidade