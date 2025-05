O novo papa e os desafios de redenção do cristianismo

A escolha do Papa Leão XIV, anunciado no dia 8 de maio, gerou expectativas em relação ao perfil de atuação do novo Pontífice em torno da urgente continuidade de mudanças humanitárias na Igreja e no mundo, diante do recrudescimento do conservadorismo.

Durante a vigência de seu antecessor, Papa Francisco, falecido em 21 de abril, acenos importantes, embora tímidos, foram dados. O noticiário destacou posicionamentos que confrontavam posturas fundamentalistas do catolicismo, como o acolhimento à comunidade LGBTQIAPN+, a defesa do meio ambiente e uma maior aproximação ao que o Concílio Vaticano II defendeu, na década de 1960, como "opção preferencial pelos pobres". Transformações importantes, como a possibilidade de ordenamento de mulheres no sacerdócio ou admissão do casamento religioso a homossexuais, seguem inacessíveis.

De todo modo, Francisco viajou ao Canadá e oficializou o pedido de perdão aos indígenas locais por abusos cometidos pela Igreja Católica contra seus antepassados. A solicitação feita em 2017 pelo primeiro-ministro Justin Trudeau ao Papa, inicialmente rejeitada, foi aceita em abril de 2022.