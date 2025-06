Como a História comprova que não é possível separar pretos e pardos

No Brasil, ainda é tabu (para alguns setores) falar das raízes que nos ligam à África. Porém, um estudo recente publicado na Science revelou a diversidade genética da população brasileira.

Segundo a pesquisa, 27% da nossa ancestralidade é africana e 13% é indígena. O maior índice do nosso DNA, no entanto, é europeu (60%). É preciso ler esses dados com cautela. Como sinaliza uma das autoras do estudo, importa notar a violência dos acontecimentos que gerou este "retrato" miscigenado - sobretudo o abuso sexual de homens europeus contra mulheres negras e indígenas.

Como tentou demonstrar o professor César Cruz a seus alunos, são esses valores culturais diferentes que constituem a realidade social no Brasil, tendo em vista as contribuições indígenas, europeias e africanas na nossa história.

Ademais, o debate sobre a mestiçagem no Brasil é complexo, e não se resume a dados biológicos. Está historicamente associado à articulação dos usos políticos e sociais da "raça", constituindo bases de formação da nossa sociedade. Com efeito, ainda ecoam na contemporaneidade os efeitos da prática colonial-escravista que estabelecem diferenciações e hierarquias sociais com base na relação cor/condição das pessoas.

Mas ainda nos vale a máxima: estamos - pretos e pardos - no mesmo barco e é preciso nos unirmos para fortalecer lutas comuns e enfrentar os desafios impostos pelo racismo.