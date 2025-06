Reconhecimento de patrimônios negros reforça luta antirracista no Brasil

Em tempos de alta do racismo religioso, as comunidades negras brasileiras enfim têm um motivo para celebrar: no dia 17 de junho, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) aprovou o reconhecimento dos "Saberes do Rosário: Reinados, Congados e Congadas" como patrimônio cultural do Brasil.

O novo bem, de natureza imaterial, está registrado no Livro dos Saberes, no qual são inscritos "conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades", conforme prevê o Decreto nº 3.551/2000 - que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial.

A decisão do Conselho resulta de um processo iniciado em 2006, segundo o Dossiê de Registro, e contou com a colaboração de diversos pesquisadores, técnicos e, em especial, com o protagonismo das comunidades reinadeiras e congadeiras de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, onde a manifestação mais se destaca.