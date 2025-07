Ana Maria Gonçalves e a radicalidade da imortalidade para uma mulher negra

Ana Maria Gonçalves viabiliza que possamos nos ver de forma completa e complexa, em mulheres e homens negros de outrora, em memórias coletivas que operam como reparação. Ver-se, lembrar e reparar, assim como o orixá da comunicação e dos caminhos, personagem da obra e das nossas vidas, dá nó no tempo. Encruzilha.

Assentada na crença do batuque que resiste no sul deste país a partir de tradições que vieram do mesmo Daomé de Kehinde rogo que Exú Bará ao lado de Ogum, o senhor que rege as guerras e a quinta-feira em que Ana foi consagrada imortal, estejam sempre com ela nessa imensa batalha que se inicia. Mas, por ora, vamos comemorar! Estamos em Julho, Julho de Teresa de Benguela, Julho de Mulheres Negras, Julho de Ana Maria Gonçalves, feita imortal em um país que nos obriga a virar semente todos os dias! Radicalidade pura! Radicalidade a ser aplaudida de pé!