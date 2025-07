Maria Inês Barbosa: não se pode calar a voz de uma mulher negra vitoriosa

Tendo sido convidada a contribuir com os debates da 15ª Conferência Municipal de Saúde de Cuiabá, Mato Grosso, a especialista teve sua fala interrompida pelo prefeito da cidade, logo no início, sob o argumento de que não aceitaria que ela utilizasse vocábulos de linguagem neutra, uma vez que isso não estaria "em conformidade com as nossas regras".

"Nossas regras" de quem? As reações do público presente sugerem que a medida desse "nós" era bem menor do que o prefeito quis fazer crer. A desaprovação foi além do grupo de especialistas que ocupava o auditório do evento. Ganhou as redes sociais e outros veículos de comunicação, fazendo com que o ocorrido alcançasse repercussão nacional. Maria Inês Barbosa, felizmente, além de não se curvar aol agressor, recebeu acolhimento de militantes, amizades de longa data e pessoas que ela nunca conhecerá.

Mas voltando à cena e analisando o perfil subjetivo do prefeito cujo nome não me interessa promover, uma ponderação merece destaque. Teria sido mesmo apenas o uso de um "todes" o fundamento para que ele se sentisse tão impelido para promover aquela performance de autoridade absoluta, seguro de que seus caprichos teriam força de lei capital?

Maria Inês Barbosa é uma mulher negra retinta, altiva, inteligente e encantadora. Os fachos brancos em seus belos dreads, comumente arrumados em penteados elegantes, podem servir para quem queira calcular sua idade em meio à curiosidade diante da vitalidade que expressa. Mas, se vista através das lentes do racismo e do sexismo, sua existência certamente não estaria associada a esses adjetivos.

O sujeito que a agrediu, certamente, faz uso desses óculos. Sua atitude revela uma personalidade impermeável à relevância da trajetória da intelectual que havia sido convencida a proferir a conferência magna "Consolidar o SUS: Com a Força do Povo, Participação Social e Políticas Públicas".

Também pouco se dimensiona o fato de que recentemente saímos do mês do orgulho LGBTQIA+ e estamos finalizando o mês da mulher afro-latino-americana e caribenha, que no Brasil fez o 25 de julho se tornar data cívica em celebração à Tereza de Benguela, legendária liderança do Quilombo do Piolho, localizado no atual estado de Mato Grosso, no século 18.