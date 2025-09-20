Feriado do dia do gaúcho esconde as múltiplas faces do Rio Grande do Sul

A resistência tem se firmado ao mesmo passo em que se perpetua o apagamento. Não foi à toa que foi no RS, em 1971, que se deu a idealização do 20 de novembro, data voltada para a consciência negra e feriado nacional desde 2024.

No ano que vem, mas com trabalhos à todo vapor já neste ano, a Portela, a mais tradicional escola de samba do Rio de Janeiro - a mais velha e com mais títulos -, propõe dissipar essa névoa que encobre as histórias negras do RS.

Fará isso por meio do samba-enredo "O Mistério do Príncipe do Bará — A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande", assinado pela equipe do carnavalesco André Rodrigues.

Mas o enredo que deveria ser de orgulho para um Rio Grande do Sul que também é brasileiro, foi duramente atacado sob uma outra névoa: a da hipocrisia, que julga menos relevante o investimento em cultura por parte do governo do estado.

Ora, o que justificaria a interpretação de que este enredo é alheio ao estado e desvinculado de sua cultura se não a pura força do racismo?

Tem gente preta no RS (verso que se multiplica nos sambas concorrentes ao hino da Portela para 2026), que insiste em ver-se como afro-gaúcha, desestabilizando a imagem branca do Rio Grande do Sul.