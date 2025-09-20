Feriado do dia do gaúcho esconde as múltiplas faces do Rio Grande do Sul
O mês de setembro marca uma série de comemorações em honra do gaúcho - só que o branco. No dia 20 de setembro, no aguardado feriado estadual do Rio Grande do Sul, é exaltada a figura do homem branco dos pampas, aquele que manteve o conflito frente ao Império por longos e sangrentos dez anos no século passado - uma guerra perdida, vale dizer. É uma festividade que continua a alocar todas as pessoas não brancas sob a névoa da invisibilidade.
Não chega a ser uma novidade que o Rio Grande do Sul se orgulha de ser a "Europa brasileira", com seus descendentes de italianos e alemães, vistos majoritariamente como os únicos responsáveis pela excepcional história de desenvolvimento econômico e cultural, em uma narrativa digna de novela das nove.
Se, por um lado, o RS é facilmente lembrado pela sua população branca, por outro, é o estado da exclusão e do não pertencimento afro-gaúcho. Mas até quando essa imagem se sustentará?
A resistência tem se firmado ao mesmo passo em que se perpetua o apagamento. Não foi à toa que foi no RS, em 1971, que se deu a idealização do 20 de novembro, data voltada para a consciência negra e feriado nacional desde 2024.
No ano que vem, mas com trabalhos à todo vapor já neste ano, a Portela, a mais tradicional escola de samba do Rio de Janeiro - a mais velha e com mais títulos -, propõe dissipar essa névoa que encobre as histórias negras do RS.
Fará isso por meio do samba-enredo "O Mistério do Príncipe do Bará — A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande", assinado pela equipe do carnavalesco André Rodrigues.
Mas o enredo que deveria ser de orgulho para um Rio Grande do Sul que também é brasileiro, foi duramente atacado sob uma outra névoa: a da hipocrisia, que julga menos relevante o investimento em cultura por parte do governo do estado.
Ora, o que justificaria a interpretação de que este enredo é alheio ao estado e desvinculado de sua cultura se não a pura força do racismo?
Tem gente preta no RS (verso que se multiplica nos sambas concorrentes ao hino da Portela para 2026), que insiste em ver-se como afro-gaúcha, desestabilizando a imagem branca do Rio Grande do Sul.
Conhecer a história permite transformação
História que não se reserva ao passado, chega aos nossos dias viva. O processo de construção da identidade regional do Rio Grande do Sul é prova disso.
Ela tem início no século XIX, por homens brancos letrados oriundos das elites sulinas.
Figuras como Assis Brasil, Alfredo Varela e outros com assento no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul assinam essa construção cultural, como tão bem destacam as pesquisas históricas de Marcus Vinicius Rosa e Sarah Amaral.
A seleção dos elementos foi simplista, mas o processo que o embasa, não.
A construção racial dos traços desta identidade selecionou alguns elementos e diminuiu drasticamente o peso dos advindos de indígenas e negros. Simples assim!
Mas nos pampas, as pessoas que neste espaço desenvolviam seus afazeres laborais tinham origens indígenas (vale mencionar que 2025 marca os 400 anos das missões jesuíticas guaranis no território), africanas (em decorrência da escravidão, mas também das liberdades negras), e europeias (sobretudo portuguesa), bem como a partir de 1824 passa a contar com levas expressivas de imigrantes alemães e, posteriormente, italianos.
A população negra teve um papel central na economia regional durante a escravidão, tendo em vista a sua utilização como mão de obra forçada na indústria do charque~, e também o destino dos produtos para abastecimento do mercado interno escravista~.
A presença negra em condições de escravidão, mas também forjadora de sua liberdade, demonstra que essas experiências não apenas eram um dado incontornável, ainda que invisibilizadas posteriormente de forma intencional, como estavam intrinsecamente vinculadas com questões próprias do local e em relação, mesmo que contestatória, com a estrutura colonial e imperial.
Estudos também têm demonstrado a força e longevidade das irmandades negras leigas, com destaque para as do Rosário, da imprensa negra e dos clubes negros.
E, engana-se quem pensa que esses sujeitos negros tiveram a invisibilidade arrancada apenas enquanto massas uniformes de pessoas desprovidas de nomes, origens e subjetividades.
Pessoas que existiram nas margens da sociedade, por ela circulando e exercendo seus trabalhos em tempos de emancipações e de pós-abolição foram a regra, como Antonio de Oliveira (1860*-1907), que ao comprar sua alforria removeu o sobrenome de seu senhor e passou a incorporar Baobab, em honra de suas raízes africanas; além dos tantos africanos que buscaram emitir passaportes ingleses tendo em vista retornar para o continente de origem, como as pesquisas de Beatriz Loner, Paulo Moreira e Natália Pinto demonstram.
Já Luciana Lealdina de Araújo (1870-1930) marcou seu nome entre as exceções, sem se descolar das regras, ao idealizar espaços para acolhimento de crianças órfãs, em sua maioria meninas e negras, em Pelotas e Bagé.
A mulher negra que provavelmente nasceu livre, conviveu no mesmo período que outro nome excepcional, Custódio de Almeida (1850*-1935), o popularmente conhecido Príncipe Custódio, um africano sacerdote do Vodun Sakpatá que veio livre do então Reino do Benin.
Ele foi figura central no campo da matriz africana na região. Tornou-se importante liderança da Nação Jêje do Batuque, identificado pela memória coletiva como o responsável pelo assentamento de Bará no Mercado Central de Porto Alegre.
A expressão que diverge do Candomblé e da Umbanda é uma das marcas mais latentes da cultura negra no RS. No Batuque, além de jêje, cultuam-se outras quatro nações: cabinda, ijexá, nagô e oyó. Estes nomes persistiram por meio da cultura oral, assim como algumas das diferenças com outras expressões religiosas negras, como as saudações Alupô e Abawo, para os orixás Bará e Xapanã, que por sua vez agregam em seus respectivos panteões Exú e Sapatá.
O Batuque, de acordo com o último censo, mantém o estado como o de maior adeptos de matriz africana, em dados proporcionais. Veja bem, trata-se de Batuque, não é candomblé e não é umbanda.
A presença negra no RS recusa cotidianamente a invisibilidade imposta pelo racismo: ela foi e permanece um eixo central na história e na cultura gaúcha.
Cabe a nós seguirmos o projeto audacioso da Portela para também removermos a névoa que encobre tantas e inúmeras histórias que combinam existências plurais, insistências culturais e intercâmbios múltiplos com a negritude de outros estados brasileiros, dos pampas e do mundo como um todo.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.