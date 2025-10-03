Com racismo, não há democracia: justiça de transição e reparação histórica

Movimentos negros e oposição à ditadura

"Contra a violência policial! Contra o racismo! Contra a exploração da mulher negra!" Frases estampadas em faixas fixadas no prédio da UFMG, em Belo Horizonte (MG), durante o 11º Congresso Nacional do MNU, em 1981. Pouco antes, a morte de Robson Luiz da Luz, por consequência de militar, fora um dos motes para a fundação do próprio Movimento.

A ditadura teve como um de seus pilares o mito da democracia racial, em consonância com teorias de mestiçagem do início do século XX e com a política integracionista do Estado Novo varguista, escamoteando a existência do racismo e da violência estrutural sofrida por afrodescendentes, indígenas e demais populações não brancas. Na esteira do enfrentamento político e da busca por projetos de nação mais equânimes, o ato de fundação do MNU, em 18 de junho de 1978, em São Paulo, contou com a participação de ativistas de diversos estados brasileiros.

Sua carta de princípios nos ambienta ao contexto da época: "marginalização do povo negro; desemprego; permanente repressão, perseguição e violência policial", dentre outras violações. Assim, era fundamental a luta unificada para a conquista de "maiores condições de emprego; assistência à saúde, à educação e à habitação; reavaliação do papel do negro na História do Brasil; extinção de todas as formas de perseguição, exploração, repressão e violência". Além do combate ao regime ditatorial e expressa solidariedade "com toda e qualquer luta reivindicativa dos setores populares da sociedade brasileira que vise a real conquista de seus direitos políticos, econômicos e sociais."

No contexto dos debates da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, em Assembleia Geral das Nações Unidas (1965), os militares brasileiros assumiram o compromisso de promover uma educação antirracista e combater a discriminação racial. No entanto, a imagem projetada pelo Brasil no exterior não correspondia à realidade interna do regime ditatorial.

Diante das denúncias de racismo no país, o MNU passou a ser enquadrado como "inimigo interno", conforme estabelecia a Doutrina de Segurança Nacional vigente à época. Em função disso, suas ações e de outros grupos antirracistas foram alvo de espionagem e investigação pelos órgãos de vigilância do Estado, como o demonstra documentação disponível para consulta pública no Arquivo Público Mineiro (APM).