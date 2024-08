Após ataque de Marçal, exame toxicológico em Nunes gera racha na campanha

A decisão de Ricardo Nunes (MDB) de fazer um exame toxicológico para se defender de eventuais ataques do candidato Pablo Marçal (PRTB) no debate desta quinta-feira (8) na TV Bandeirantes gerou um racha na campanha de reeleição do prefeito.

A coluna ouviu auxiliares que defendem a decisão e aliados que a criticam.

Marçal disse que apresentaria provas de que havia dois candidatos "cheiradores de cocaína", mas não revelou os nomes. Nunes então decidiu fazer um exame toxicológico e disse que nem sequer ingere álcool.