Medalhistas isentos: Lula disputa com Congresso quem faz populismo fiscal

O texto da MP é praticamente o mesmo que vinha sendo proposto num projeto de lei de um deputado do PL, com pedido de urgência de parlamentares de diferentes partidos, numa demonstração de que populismo fiscal não tem coloração partidária.

Como já dissemos aqui na coluna, as justificativas do projeto de lei são uma coleção de platitudes como "incentivo ao esporte", "importância dos jogos olímpicos" e por aí vai.

A MP nem justificativa tem. Nenhuma linha sobre os cortes no orçamento do Ministério do Esporte, sobre as políticas educacionais de apoio ao esporte, ou prestação de contas do Bolsa Atleta.

Agora o PL vai para uma gaveta porque MP tem prioridade. E imaginem a quantidade de "penduricalhos" que essa MP vai receber. Afinal, era do Congresso a ideia do benefício fiscal para os medalhistas e os deputados não vão deixar que essa paternidade seja roubada assim. E, se quem é o dono da chave já abriu a porta do cofre...

Aliviada nos memes contra Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem sendo duramente atacado nas redes sociais como o "Taxadd". O meme pega porque o governo Lula não tem uma agenda de redução de despesas e quer fazer o ajuste fiscal em cima de aumento de impostos.