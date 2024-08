Marçal, Datena e Tabata patinam e polarização cristaliza em São Paulo

Também é interessante notar que os três postulantes a quebrar a polarização tem perfis totalmente diferentes.

Marçal é o influencer das redes sociais, com milhares de seguidores, que apela para a lacração. Tabata é extremamente bem preparada, rodeada de um time de altíssima qualidade. Datena carrega todo o "recall" de apresentador de TV.

Ou seja, nada funciona.

Em conversa com a coluna, Andrei Roman, CEO da Atlas Intel, observa que os candidatos que conseguem quebrar a polarização em outras capitais já tem capital político anterior. É o caso, por exemplo, do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que lidera com folga. Ele escapa do lulismo versus bolsonarismo porque é a "cara do Rio" e consegue transitar bem entre os dois lados.

No primeiro turno, Marçal e Datena arrastam votos de Nunes e Tabata tira um pouco do prefeito e também de Guilherme Boulos (PSOL), o que justificaria a liderança do deputado. Segundo a Atlas, Guilherme Boulos tem 32,7% das intenções de voto e Ricardo Nunes, 24,9%.

Só que, no segundo turno, quando os demais postulantes desaparecem da urna eletrônica, ocorre um empate técnico: 42,4% dos eleitores afirmam votar em Boulos, 42% respondem votar em Nunes, 11,1% branco ou nulo e 4,5% não respondem.