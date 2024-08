Moraes manda soltar Silvinei Vasques, ex-chefe da PRF, e exige tornozeleira

O ministro Alexandre de Moraes determinou a soltura do ex-diretor da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvinei Vasques. A decisão é sigilosa, mas foi confirmada pela coluna com fontes próximas à defesa e do STF (Supremo Tribunal Federal).

Silvinei terá que cumprir medidas cautelares e a avaliação do ministro é que ele não representa mais risco às investigações. Segundo o Estadão, ele terá de usar tornozeleira eletrônica e está proibido de usar as redes sociais e de portar arma. Também teve seu passaporte cancelado.

Ele estava preso desde 9 de agosto de 2023, acusado de tentar interferir no segundo turno das eleições, para beneficiar o então presidente Jair Bolsonaro.