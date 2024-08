Campanhas temem crescimento de Marçal nas pesquisas por 'efeito debate'

As campanhas de candidatos à Prefeitura de São Paulo estão preocupadas com um possível crescimento do candidato do PRTB, Pablo Marçal, nas pesquisas de intenção de voto por conta de um "efeito debate".

Apesar do engajamento que Marçal consegue nas redes sociais, parte do público da capital paulista não o conhecia. E isso pode ter mudado com os debates realizados pela TV Bandeirantes e pelo Estadão/Terra/Faap.

Fontes dentro das campanhas admitem que a estratégia de Marçal de "criar factoides" e "lacrar nas redes" gerou repercussão nos veículos de comunicação e pode ter feito o nome do candidato chegar ao eleitor.