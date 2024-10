Elite marçalista duvida de pesquisa e crê em vitória contra Boulos

Apostam ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se desgastou com suas posições internacionais, como a defesa da Venezuela, o que acaba colando na imagem de Boulos.

A possibilidade de vitória do candidato do PSOL vem sendo utilizada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) como um argumento para convencer a direita a fazer um voto útil no prefeito Ricardo Nunes. Na disputa entre os dois, Nunes teria 52% dos votos e Boulos 37%.

O apoio do empresariado entre Marçal e Nunes tem oscilado bastante.

Quando o candidato do PRTB surgiu na disputa, seu nome foi bem recebido no setor privado como um fator mobilizador de votos da direita. Com a recuperação de Nunes nas pesquisas, os empresários voltaram a se aproximar do prefeito, que teria mais experiência administrativa e desembarcaram de Marçal.

Agora com o candidato do PRTB em trajetória de alta, voltam a se empolgar com ele. A única coisa que não muda é a tendência de uma parcela do empresariado de querer qualquer uma das duas opções menos Boulos.

Isso ocorre a despeito dos posicionamentos de Nunes ou de Marçal sobre os ataques antidemocráticos do 8 de janeiro. A maior preocupação está na condução da economia e nos costumes.