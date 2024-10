Após brigas na direita, Bolsonaro marca ida a SP para campanha com Nunes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará em São Paulo no dia 22 de outubro, uma terça-feira, para gravar com Ricardo Nunes (MDB) para o programa eleitoral de TV e para uma agenda de rua.

A informação foi confirmada à coluna pelo coordenador da campanha de Nunes à Prefeitura de São Paulo e presidente do MDB, Baleia Rossi.

A vinda de Bolsonaro a São Paulo vem depois de muita hesitação do ex-presidente no primeiro turno, que oscilou entre Nunes e Pablo Marçal (PRTB), apesar de ter indicado Mello Araújo como vice na chapa do prefeito.