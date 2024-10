Boulos adota proposta de Marçal e rival diz que psolista vencerá eleição

Questionado pela coluna sobre o que achou da manifestação de Boulos, Marçal respondeu que "infelizmente" o candidato do PSOL vai vencer a eleição.

"Infelizmente o Boules (sic) vai vencer a eleição por causa da arrogância do Tarcísio e do Nunes", disse Marçal, usando um apelido pejorativo com o qual costumava atacar o rival no primeiro turno.

As pesquisas indicam vitória de Nunes. Segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado hoje, Nunes tem 52,8% das intenções de voto e Boulos tem 39%.

Assessores de Nunes e Marçal chegaram a negociar secretamente um apoio, mas as discussões fracassaram após Nunes dizer em público que não queria o ex-coach em seu palanque. Marçal então liberou o voto, com acusações contra Nunes, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

"Estive com a equipe de Nunes na segunda-feira passada e ofereci que incorporassem essa pauta das escolas olímpicas. Espero que o Nunes faça isso também, pois é uma proposta muito boa que beneficia as crianças e a sociedade", disse Felipe Sabará, um dos negociadores do apoio.

Segundo um assessor de Boulos, a ideia da declaração do candidato é fazer um aceno ao eleitor de Marçal que votou com o propósito de mudança para a cidade e não necessariamente na extrema direita.