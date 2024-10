Nunes evita salto alto após Datafolha, e Boulos tem uma semana para reagir

Uma das maiores dificuldades do candidato do PSOL é sua expressiva rejeição: 58% contra 37% do prefeito, conforme o Datafolha.

Assessores de Nunes querem consolidar os votos que foram de Marçal e que herdaram por inércia: 84% dos eleitores do ex-coach dizem que vão votar no prefeito sem qualquer endosso formal do candidato.

A equipe de Boulos não se dá por vencida.

Seus aliados afirmam que já esperavam esses primeiros resultados, que há um percentual de indecisos e que podem virar votos de Nunes, que não estão tão convictos assim.

Defendem que prefeitos bem avaliados venceram com larga margem no primeiro turno, como João Campos (PSB) no Recife ou Eduardo Paes (PSD) no Rio de Janeiro.

Para assessores de Boulos, os debates serão um poderoso instrumento de mudança de voto, além do tempo igualitário de TV. Até agora Nunes disse que vai participar de apenas três, provavelmente, TV Bandeirantes, UOL/Folha/Rede TV e TV Globo.