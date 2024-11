Amigo de Lula critica PT por assinar manifesto contra corte de gastos

Amigo pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado estadual Emidio de Souza fez uma crítica pública ao PT por ter assinado um manifesto de movimentos sociais contra o pacote de corte de gastos em estudo pelo governo.

Procurado pela coluna, Emidio disse que escreveu o texto em caráter pessoal. Ele é conhecido, no entanto, por sua amizade de longa data com Lula e por sua proximidade com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O manifesto criticado por ele foi assinado pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

"Do ponto de vista dos movimentos sociais, nada novo. Eles são porta-vozes de legítimas aspirações do povo brasileiro. Dos demais partidos de esquerda, embora componham a frente ampla que elegeu o presidente Lula em 2022 e façam parte do primeiro escalão do governo, têm sua própria dinâmica e interesses", escreveu Emidio.