Derrite cria força-tarefa para investigar assassinato de delator do PCC

O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, criou uma força-tarefa com membros da Polícia Militar e da Polícia Civil e outros funcionários da pasta para investigar a execução de um delator do PCC (Primeiro Comando da Capital) no aeroporto de Guarulhos.

A resolução que cria a força-tarefa vai ser assinada na tarde desta segunda-feira pelo secretário. Derrite convidou ainda representantes da Polícia Federal e do Ministério Público para participar de uma reunião de emergência também hoje com a Polícia Civil e a Polícia Militar.

O objetivo, segundo fontes próximas ao secretário, é tentar "juntar as peças do quebra-cabeça" que envolvem a execução do empresário Antonio Vinicius Lopes Gritzbach no meio do aeroporto de Guarulhos.