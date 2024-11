Nunes reavalia Mello Araújo nos Transportes e opta por 'supersecretaria'

Aliados dizem que o prefeito teme que a indicação do nome de Mello Araújo gere reações dos criminosos, como o que ocorre no Rio de Janeiro, com o incêndio e sequestro de ônibus. Por isso, a ideia é aguardar concluir as investigações que vêm sendo feitas pelo Ministério Público sobre a infiltração do PCC no sistema de transporte coletivo da capital.

Na Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mello Araújo — que tem a imagem de ser linha dura com os bandidos por causa do trabalho que fez no Ceagesp — supervisionaria as investigações.

Nunes e Mello Araújo se aproximaram durante a campanha. O coronel está em Nova York nesta semana num Congresso sobre segurança pública representando o prefeito.

Demissões

A área de transporte é alvo de tantos interesses que acabou sendo dividida em duas na Prefeitura de São Paulo: as secretarias de Transportes e de Mobilidade Urbana e Trânsito.

Na semana passada, Nunes demitiu o secretário de Mobilidade Urbana e Trânsito, Celso Gonçalves Barbosa. A demissão foi justificada por desempenho. Segundo apurou a coluna, o secretário não retornava as ligações do prefeito. Ele havia sido indicado pelo cargo foi vereador Milton Leite (União Brasil).