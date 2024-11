Redução de jornada é tendência, mas, por meio de lei, eleva informalidade

E, claro, todo trabalhador quer reduzir a quantidade máxima obrigatória de horas trabalhadas de 44 para 36 sem redução de salário.

Só que não adianta tentar mudar a realidade com uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) movida apenas por lacração em rede social e sem uma discussão aprofundada.

"O custo unitário do trabalho vai subir, a produtividade da economia cai. Ao longo do tempo, o trabalhador vai ganhar menos e a informalidade aumenta", explica o professor Fernando de Holanda Barbosa Filho, do Ibre/FGV.

Traduzindo: se o trabalhador exerce uma atividade com produtividade baixa e trabalha menos horas, ele produz menos e o custo da hora trabalhada aumenta.

Sem reduzir salários, as empresas vão fazer duas coisas. De imediato, repassar nos preços para os consumidores, gerando inflação.

E, ao longo do tempo, moderar os reajustes concedidos ao trabalhador até que o seu salário esteja de novo de acordo com o que ele produz.