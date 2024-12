AGU solicita que plataforma derrube desinformação sobre políticas públicas

A AGU (Advocacia Geral da União) solicitou ao STF (Supremo Tribunal Federal) que as plataformas digitais sejam obrigadas, sem autorização judicial, a retirarem do ar conteúdos que "manifesta e deliberadamente" propaguem desinformação sobre políticas públicas.

O pleito faz parte da manifestação do órgão no julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que está em curso no Supremo. O ministro relator, Dias Toffoli, já apresentou seu voto e a corte deve voltar a apreciar o assunto nesta semana.

No documento, a AGU defende a "desnecessidade de ordem judicial específica para a adoção de medidas em face de conteúdo ilícito" como, entre outros pontos, a "manifesta e deliberada desinformação em matéria de políticas públicas".