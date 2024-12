Câmara e Senado fecham acordo e mantêm isenção de R$ 3,5 bi para refinaria

Câmara e Senado fecharam um acordo informal e mantiveram um benefício de R$ 3,5 bilhões na reforma tributária para uma refinaria instalada em Manaus.

Apresentado ontem à noite, o texto do relator do projeto de lei de regulamentação da reforma na Câmara, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), preserva as isenções de PIS/Cofins e ICMS inseridas pelo Senado para a Refinaria de Manaus (Ream), que pertence ao grupo Atem.

Procurado, o deputado não retornou os pedidos de entrevista.