Bolsonaro pediu, e Tarcísio aceitou ser testemunha a favor do ex-presidente

Ele visitou Bolsonaro no Palácio do Alvorada em 19 de novembro e em seis de dezembro de 2022. Tinha acabado de vencer as eleições com o apoio do ex-presidente e queria se aconselhar.

Também sabia que Bolsonaro estava deprimido com a derrota e sofrendo de erisipela, um processo infeccioso que atinge a pele. A ideia, diz o entorno do governador, era visitar o amigo e tentar animá-lo. Pessoas que presenciaram os encontros dizem que foi uma das poucas vezes em que o ex-presidente riu.

Em nenhuma dessas ocasiões, falou-se nada sobre uma "virada de mesa" nas eleições.

Aliados do ex-presidente afirmaram à coluna que o objetivo da convocação de Tarcísio e também do senador Ciro Nogueira é trazer políticos com credibilidade.

Nogueira, por exemplo, foi encarregado por Bolsonaro de fazer a transição de governo. Ele era o ministro-chefe da Casa Civil.