À mãe do Adam e às 'mães da Sharia', a sua luta deveria ser de todos

As leis internacionais, no entanto, não parecem valer para as mulheres.

Em uma matéria para o UOL, a repórter Adriana Negreiros relatou histórias de outras mulheres que vivem o pesadelo ao contrário.

Agredidas no exterior, fogem com os filhos para o Brasil e, um dia, acordam com a polícia em suas portas para levar seus filhos embora, porque os antigos companheiros acionaram a Convenção de Haia.

As crianças são devolvidas aos pais agressores dos quais nem se lembram mais.

Em comum, as mães da Sharia e as mães de Haia tem a violência doméstica, um problema gravíssimo, que afeta mulheres no mundo inteiro, levando a intenso sofrimento e, algumas vezes, à morte.

Karin já recebeu apoio de artistas, de mulheres de diferentes correntes políticas, como as senadoras Mara Gabrili (PSD) e Damares Alves (Republicanos).