Sidônio nega interferência em possível nova crise do Pix; BC não vai recuar

Ele ressaltou ainda que estava envolvido na divulgação do pacote dos alimentos e que não conversou com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre o assunto.

Houve temor entre os aliados do governo de que as novas regras pudessem trazer mais desgaste para a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o episódio do início do ano, quando uma resolução da Receita Federal levou um vídeo do deputado Nikolas Ferreira a viralizar e prejudicar o governo.

Mas, dessa vez, o Banco Central agiu rápido. Logo que surgiram as primeiras dúvidas entre os jornalistas após a publicação da resolução, o BC chamou uma coletiva de imprensa ainda no final da manhã.

Essa medida ajudou a bolha de desinformação a não crescer.

Fontes da autoridade monetária explicam que não há qualquer interlocução entre a estratégia de comunicação do BC e do governo, e que a autarquia, que é autônoma, não vai recuar diante de pressões de rede social.

Na chamada "crise do Pix", a Receita Federal voltou atrás e revogou a resolução que estava provocando a polêmica.