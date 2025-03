Pressão de Lula para zerar ICMS de alimentos provoca racha entre estados

Com essa margem de manobra, governadores de oposição como Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ratinho Junior (PSD) e Eduardo Leite (PSDB) estão aproveitando a oportunidade para destacar o feito e atacar o governo.

Já Rafael Fonteles (PT), do Piauí, reforçou em vídeo nas redes o ICMS zerado no estado, mas o qualificou como uma contribuição ao esforço do governo federal.

Os demais estados da federação queriam soltar uma nota conjunta mais crítica, ressaltando o papel dos juros altos ou da guerra da Ucrânia no preço dos alimentos, mas até agora não houve consenso.

Transferência de impopularidade

Com exceção dos governadores diretamente alinhados ao Planalto, os demais estão incomodados com o que consideram uma tentativa do governo federal de "transferir sua impopularidade" pelo aumento do preço dos alimentos para os estados.

Eles afirmam que a medida do governo de reduzir o imposto de importação de alguns alimentos é "inócua", com "impacto fiscal nulo" para a União, já que trata-se de um imposto regulatório.