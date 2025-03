Brasil vai adotar reciprocidade se Trump sobretaxar aço brasileiro amanhã

O governo brasileiro não considera positiva uma guerra comercial com os Estados Unidos, mas também não vai deixar de adotar o princípio da reciprocidade, dizem fontes.

Essa decisão ficou mais clara depois que Trump passou não só a ameaçar sobretaxar produtos mas o Congresso americano também começou a tramitar uma lei para impedir o ministro do Supremo Alexandre de Moraes de entrar no país.

O caminho da negociação, no entanto, seguirá aberto. No dia 6 de março, o vice-presidente Geraldo Alckmin teve uma videoconferência com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, para tratar do assunto.

O objetivo do setor privado brasileiro do aço é escapar da sobretaxa por meio de cotas de exportação, a exemplo do que já foi negociado anteriormente.