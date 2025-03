Gleisi e Edinho acertam 'cessar-fogo' e abrem diálogo sobre sucessão no PT

Gleisi Hoffmann e Edinho Silva combinaram de cessar os ataques e vazamentos sobre divergências e abrir um diálogo sobre a sucessão do PT.

Ex-presidente do PT e agora ministra da secretaria de Relações Institucionais, Gleisi recebeu Edinho hoje em Brasília para uma conversa. Ele também esteve no Senado com o presidente interino do partido, Humberto Costa.

Ainda não existe compromisso de apoio à candidatura de Edinho, nem foram discutidas suas divergências sobre os rumos do partido.