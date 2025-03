Inflação alta pressiona Galípolo a subir juro após 'herança' de Campos Neto

Só que a desculpa vai se esgotar, e não o problema.

A inflação bateu 1,31% em fevereiro, ante uma alta de 0,16% em janeiro - o maior nível em 22 anos. Teve uma influência significativa das tarifas de energia elétrica, que não deve se repetir, mas a situação é preocupante.

No acumulado em 12 meses, a inflação supera os 5%, muito acima dos 3% da meta.

É consenso no mercado que Galípolo não deve escapar de subir os juros para além da reunião da semana que vem, por isso todas as atenções estarão voltadas para o comunicado do Copom.

O que o BC vai sinalizar para as próximas reuniões, quando os políticos não vão mais conseguir colocar a culpa em Campos Neto?

Em entrevistas, Galípolo já deixou claro que participou das decisões anteriores e que fará o que for preciso para colocar a inflação na meta.