Congresso inventa 'emenda de líder partidário' e mantém orçamento secreto

Diz o texto:

"As indicações das emendas de comissão: encaminhadas para deliberação das comissões pelos líderes partidários constarão de ata da bancada partidária, aprovada pela maioria dos membros, conforme modelo constante do Anexo".

Vale ressaltar que a resolução é assinada por praticamente toda a mesa diretora da Câmara, incluindo o presidente da casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Essa redação contraria diretamente a determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino, que determinou que a emenda de líder não pode substituir a identificação individual do deputado que solicitou o dinheiro à comissão temática.

De resto, contraria também o princípio da transparência da decisão da ministra Rosa Weber, que tentou colocar fim no orçamento secreto em 2022.

"A emenda de líder de bancada é uma nova modalidade do orçamento secreto porque está impedindo os patrocinadores das emendas de se tornarem conhecidos pela sociedade", diz Guilherme France, gerente da organização não governamental Transparência Internacional.