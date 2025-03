Defesa alega que Moraes inverteu o rito e pede para falar depois da PGR

A defesa de Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, protocolou uma petição alegando que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes inverteu o rito e solicitando que seja garantido o direito de se pronunciar depois da Procuradoria-Geral da República.

Os advogados Eduardo Kuntz e Luiz Christiano Kuntz afirmam no documento que "a ampla defesa impõe, sob pena de nulidade, que a defesa de manifeste sempre após ter conhecimento de toda a atividade probatória" e pedem cinco dias para responder ao PGR, Paulo Gonet.

Na sua argumentação, a defesa utiliza uma decisão do próprio Moraes no julgamento de um habeas corpus. Naquela decisão, o ministro afirmava que "a relação de antagonismo entre as versões de acusação e defesa não deixa dúvida sobre quem tem o direito de falar por último".